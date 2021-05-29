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Задержан экс-футболист сборной Украины

Задержан экс-футболист сборной Украины Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук был задержан патрульной полицией в Киеве.
Футбол
29 мая 2021 г. 13:53
Задержан экс-футболист сборной Украины

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук был задержан патрульной полицией в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Шевчук находился за рулем Porsche 911 с признаками алкогольного опьянения.

Когда Вячеслава остановили, он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови и начал толкать патрульных. Представители полиции надели на Шевчука наручники и посадили в патрульную машину.

Вячеслав Шевчук выступал в сборной Украины в 2003-2016 гг. Футболист провел за сборную 54 матча, принимал участие в Чемпионатах Европы в 2008-го и 2012-го годов.

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