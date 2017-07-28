Забивший "Габала" гол футболист: Мы провели хорошую игру и вели себя по уставу

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Мы на верном пути. Мы провели хорошую игру и вели себя по уставу. Однако впереди еще 90 минут". Как сообщает Report со ссылкой на сайт sport24.ge, об этом заявил автор единственного гола, принесшего победу представителю Греции "Панатинаикос" в матче против ФК "Габала" во время первой игры в рамках третьего классификационного тура Евролиги, Гильермо Молинс.

Отличившийся во время пенальти на 37-й минуте матча 29-летний уругваец выразил радость, вернувшись на поле после травмы: "У меня была серьезная травма, потребовалось 3 месяца на восстановление. Но теперь я готов и тренер дает мне шанс. Нападающий, имея возможность, ставит перед собой цель. Я делаю так же. Многие наши игроки ушли, на их место пришли другие. Постепенно мы стараемся приспособиться".

Отметим, что ответный матч между командами состоится 3 августа в Баку на Bakcell Arena.