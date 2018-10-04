Забит 8000-й гол в Лиге чемпионов

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Гол нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в матче с "Брюгге" стал 8000-м в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, юбилейный гол забил Гризманн, который на 67-й минуте поединка с "Брюгге" сделал счет 2:1 в пользу "Атлетико". Встреча завершилась победой "Атлетико" со счетом 3:1.

Отметим, что к началу основной стадии Лиги чемпионов-2018/19 в турнире было забито 7912 голов. Самый первый мяч был забит 26 лет назад - точный удар нигерийца Даниэля Амокачи 25 ноября 1992 года принес "Брюгге" минимальную победу над московским ЦСКА.