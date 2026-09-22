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    Трамп, Фредериксен и Нильсен сегодня подпишут соглашение по Гренландии

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 11:24
    Трамп, Фредериксен и Нильсен сегодня подпишут соглашение по Гренландии

    Президент США Дональд Трамп во вторник, 22 сентября, проведет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в рамках встречи состоится трехсторонняя церемония подписания соглашения по Гренландии.

    По данным агентства, соглашение позволит расширить военное присутствие США на острове и может положить конец противостоянию вокруг стратегически важной и богатой полезными ископаемыми территории.

    Три источника, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что, помимо уже действующей авиабазы Питуффик, соглашение, как ожидается, предусматривает открытие двух новых военных объектов. Один из них разместится в Нарсарсуаке - бывшей авиабазе времен холодной войны, где сейчас проживают всего несколько десятков человек. Второй объект планируется создать в Местервиге, который в настоящее время используется патрулем Sirius - элитным подразделением датского спецназа.

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что соглашение предусматривает обеспечение безопасности в Арктике в рамках коллективной ответственности НАТО, а не только США и Дании.

    Дональд Трамп Метте Фредериксен Йенс-Фредерик Нильсен Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Гренландия
    Tramp bu gün Qrenlandiya ilə bağlı sazişə imza atacaq

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