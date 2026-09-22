В России упал легкомоторный самолет, пострадал пилот
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 11:28
Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" упал в поле в Ульяновской области России.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, инцидент произошел в светлое время суток в Майнском районе, в окрестностях села Анненково-Лесное.
Воздушное судно упало на открытом участке поля вдали от жилых построек, благодаря чему жертв и разрушений на земле удалось избежать.
По предварительной информации, пилот воздушного судна выжил, но пострадал при ударе о землю.
Следует отметить, что легкомоторные двухместные самолеты Х-32 "Бекас" традиционно используются в сельском хозяйстве для авиационно-химических работ и опыления полей, а также для учебных и мониторинговых полетов.
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