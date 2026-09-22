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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В России упал легкомоторный самолет, пострадал пилот

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 11:28
    В России упал легкомоторный самолет, пострадал пилот

    Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" упал в поле в Ульяновской области России.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, инцидент произошел в светлое время суток в Майнском районе, в окрестностях села Анненково-Лесное.

    Воздушное судно упало на открытом участке поля вдали от жилых построек, благодаря чему жертв и разрушений на земле удалось избежать.

    По предварительной информации, пилот воздушного судна выжил, но пострадал при ударе о землю.

    Следует отметить, что легкомоторные двухместные самолеты Х-32 "Бекас" традиционно используются в сельском хозяйстве для авиационно-химических работ и опыления полей, а также для учебных и мониторинговых полетов.

    Авиационные инциденты Крушение самолета (авиакатастрофа) Российская Федерация (РФ)
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