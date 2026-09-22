В России упал легкомоторный самолет, пострадал пилот

Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" упал в поле в Ульяновской области России.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, инцидент произошел в светлое время суток в Майнском районе, в окрестностях села Анненково-Лесное.

Воздушное судно упало на открытом участке поля вдали от жилых построек, благодаря чему жертв и разрушений на земле удалось избежать.

По предварительной информации, пилот воздушного судна выжил, но пострадал при ударе о землю.

Следует отметить, что легкомоторные двухместные самолеты Х-32 "Бекас" традиционно используются в сельском хозяйстве для авиационно-химических работ и опыления полей, а также для учебных и мониторинговых полетов.