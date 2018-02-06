Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ За последние 10 лет расходы на трансфер выступающих в Премьер-лиге Англии футбольных клубов возросли втрое.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете международной аудиторской компании "Deloitte".

Отмечается, что если в сезоне 2007/2008 представители элиты потратили 645 млн фунт стерлингов, в 2017/2018 этот показатель составил 1,86 млрд фунт стерлингов. Из них 430 млн фунт стерлингов приходятся на долю зимнего трансферного окна.

Отметим, что после оставшегося позади 26 тура Премьер-лиги, "Манчестер Сити" лидирует с 69 очками.

Находящийся на второй строчке "Манчестер Юнайтед" обладает 56, а разместившийся на третьей строчке "Ливерпуль" - 51 очком.