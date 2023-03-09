За организацию футбольного матча, при давке на котором погибли 135 человек, арестованы 2 человека

Индонезийский суд вынес приговор двум организаторам футбольного матча, завершившегося давкой, в результате которой погибли более 130 человек.

Индонезийский суд вынес приговор двум организаторам футбольного матча, завершившегося давкой, в результате которой погибли более 130 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на France24, трагедия произошла в октябре 2022 года после матча между командами "Арема" и "Персебая" (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек, ещё несколько сотен получили ранения.

В итоге обвиняемый Абдул Харис был приговорён к полутора годам заключения. "Подсудимый не ознакомился с ситуацией и преуменьшил вероятность возникновения чрезвычайной ситуации или хаоса", — заявил судья Абу Ахмад Сидки Амсия. Также виновным признали представителя службы безопасности, его приговорили к одному году тюрьмы. Отмечается, что приговора суда ожидают ещё три офицера полиции.