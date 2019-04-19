"Ювентус" рассматривает вариант с продажей Пьянича за 100 млн евро

Текущий сезон может стать последним в "Ювентусе" для Миралема Пьянича.

Как передает Report, об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, "старая синьора" рассматривает вариант с продажей 29-летнего полузащитника, чтобы выручить средства на обновление состава и покупку новых игроков. В стане чемпиона Италии рассчитывают, что трансфер боснийца может пополнить клубный бюджет на сумму примерно в € 100 млн.

Пьянич перешёл в "Ювентус" летом 2016 года из "Ромы". Его трансфер обошёлся туринцам в € 32 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 39 матчах, отметился 4 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ранее боснийский хавбек также выступал за "Метц" и "Лион".