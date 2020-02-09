"Ювентус" проиграл "Вероне"

В матче 23-го тура итальянской Серии А "Верона" принимала туринский "Ювентус".

Как передает Report, встреча состоялась в Вероне на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота соперника на 65-й минуте с передачи полузащитника Родриго Бентанкура. Спустя 11 минут счет сравнял форвард "Вероны" Фабио Борини. В концовке победу хозяевам принес нападающий Джампаоло Паццини, который реализовал пенальти.

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Маурицио Сарри 54 очка. «Верона" (34) занимает шестое место.