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    "Ювентус" продлил контракт с известным футболистом

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Итальянский "Ювентус" продлил контракт с футболистом Сами Хедирой. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, полузащитник, защищающий также честь сборной Германии, будет выступать в туринской команде до 2021 года. 

    Отметим, что Хедира перешел из "Реал Мадрида" в "Ювентус" в 2015 году. За три года он провел в составе клуба 113 матчей, трижды стал чемпионом Италии, трижды выиграл Кубок страны и еще один раз – Суперкубок.

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