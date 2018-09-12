"Ювентус" продлил контракт с известным футболистом

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Итальянский "Ювентус" продлил контракт с футболистом Сами Хедирой.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, полузащитник, защищающий также честь сборной Германии, будет выступать в туринской команде до 2021 года.

Отметим, что Хедира перешел из "Реал Мадрида" в "Ювентус" в 2015 году. За три года он провел в составе клуба 113 матчей, трижды стал чемпионом Италии, трижды выиграл Кубок страны и еще один раз – Суперкубок.