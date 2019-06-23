​“Ювентус” продлил контракт с Бентанкуром

Туринский футбольный клуб “Ювентус” объявил о подписании нового контракта с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, новое соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт уругвайца истекал летом 2022 года.

Бентанкур перешёл в “Ювентус” из аргентинского клуба “Бока Хуниорс” в 2017 году. В нынешнем сезоне он сыграл в 40 матче за бьянконери и записал в свой актив два гола и три голевые передачи.