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"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в Серии А

"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в Серии А Футболисты "Ювентуса" обыграли "Фрозиноне" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.
Футбол
25 февраля 2024 г. 17:54
Ювентус прервал четырехматчевую серию без побед в Серии А

Футболисты "Ювентуса" обыграли "Фрозиноне" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Душан Влахович (3-я и 32-я минуты), еще один мяч забил Даниэле Ругани (90+5). У гостей отличились Валид Шеддира (14) и Марко Брешианини (27).

"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в Серии A, команда не выигрывала с 21 января. Туринцы набрали 57 очков и идут вторыми, их отставание от лидирующего в турнирной таблице с двумя матчами в запасе миланского "Интера" составляет 6 баллов. "Фрозиноне" занимает 16-ю строчку с 23 очками.

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