"Ювентус" предложил рекордную сумму за защитника "Ливерпуля"

Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как передает Report со ссылкой на TheSun, туринский "Ювентус" летом готов приобрести 28-летнего нидерландца за 150 миллионов фунтов стерлингов.

"Старая сеньора" полагает, что ван Дейк способен помочь команде в Лиге Чемпионов. Таким образом, ван Дейк может во второй раз стать самым дорогим защитником в мире.

Отметим, что "Ливерпуль" приобрел Вирджила ван Дейка 1 января 2018 года у "Саутгемптона" за 84,65 млн евро, что сделало нидерландца самым дорогим защитником в истории футбола. Рекорд был перекрыт 5 августа 2019 года, когда Гарри Магуайр перешел из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" за 87 млн евро. В этом сезоне ван Дейк провел 34 матча за "Ливерпуль", в которых отличился 4 раза и сделал одну результативную передачу.