О нас

"Ювентус" подписал нападающего сборной Франции и ПСЖ

"Ювентус" подписал нападающего сборной Франции и ПСЖ "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о переходе французского футболиста Рандаля Коло Муани из ПСЖ на правах аренды.
Футбол
23 января 2025 г. 18:39
Ювентус подписал нападающего сборной Франции и ПСЖ

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о переходе французского футболиста Рандаля Коло Муани из ПСЖ на правах аренды.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

26-летний нападающий будет выступать за "Ювентус" до 30 июня 2025 года.

Ранее в СМИ отмечалось, что сделка по аренде Коло Муани не включает в себя опцию выкупа для туринского клуба.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Yuventus" PSJ-nin futbolçusunun transferini açıqlayıb

Другие новости из категории

10-летний мальчик из Агдама, выживший после взрыва мины, выйдет на поле матча Карабах - ФКСБ
10-летний мальчик из Агдама, выживший после взрыва мины, выйдет на поле матча "Карабах" - ФКСБ
23 января 2025 г. 16:27
Изготовитель наград из Азербайджана: К работе над медалями Париж-2024 отнеслись безответственно
Изготовитель наград из Азербайджана: К работе над медалями Париж-2024 отнеслись безответственно
23 января 2025 г. 15:49
На матч Карабах - ФКСБ продано продано около 15 тыс. билетов
На матч "Карабах" - ФКСБ продано продано около 15 тыс. билетов
23 января 2025 г. 14:09
Главный тренер Нефтчи: Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий
Главный тренер "Нефтчи": Последние несколько игр не оправдали наших ожиданий
23 января 2025 г. 11:20
Карабах сегодня примет ФКСБ
"Карабах" сегодня примет ФКСБ
23 января 2025 г. 09:19
Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ обыграл Ман Сити, отыграв по ходу встречи два мяча
Лига чемпионов УЕФА: "ПСЖ" обыграл "Ман Сити", отыграв по ходу встречи два мяча
23 января 2025 г. 02:03
Экс‑футболист Ромы и Интера Наинголлан перешел в клуб второго дивизиона
Экс‑футболист "Ромы" и "Интера" Наинголлан перешел в клуб второго дивизиона
22 января 2025 г. 20:53
Защитник Манчестер Сити продолжит карьеру в Милане
Защитник "Манчестер Сити" продолжит карьеру в "Милане"
22 января 2025 г. 20:31
Нефтчи объявил о трансфере 29-летнего полузащитника
"Нефтчи" объявил о трансфере 29-летнего полузащитника
22 января 2025 г. 19:23
Стал известен следующий соперник сборной Азербайджана в товарищеском матче
Стал известен следующий соперник сборной Азербайджана в товарищеском матче
22 января 2025 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi