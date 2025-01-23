"Ювентус" подписал нападающего сборной Франции и ПСЖ

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о переходе французского футболиста Рандаля Коло Муани из ПСЖ на правах аренды.

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о переходе французского футболиста Рандаля Коло Муани из ПСЖ на правах аренды.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

26-летний нападающий будет выступать за "Ювентус" до 30 июня 2025 года.

Ранее в СМИ отмечалось, что сделка по аренде Коло Муани не включает в себя опцию выкупа для туринского клуба.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.