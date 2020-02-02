​"Ювентус" - первый клуб, выигравший 1600 матчей в Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" разгромил флорентийскую "Фиорентину" со счетом 3:0.

Как передает Report, победа стала для туринского клуба юбилейной, 1600-й в матчах Серии А.

"Ювентус" стал первым клубом в истории турнира, который добрался до этой отметки.

Очередные три очка туринцам принес дубль Криштиану Роналду, который дважды забил с пенальти. Еще один гол на счету Маттейса де Лигта.

"Ювентус", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Следующий матч туринцы проведут 8 февраля на выезде с "Вероной".