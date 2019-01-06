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    "Ювентус" отказал "Арсеналу" в обмене Бенатиа на Рэмси

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Арсенал» не сумел договориться об обмене валлийского полузащитника Аарона Рэмси на марокканского защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа

    Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

    По данным источника, туринский клуб, который уже договорился с Рэмси по условиям личного контракта, хотел заполучить хавбека уже в зимнее трансферное окно. 

    «Арсенал» был согласен отпустить хавбека в январе только в обмен на Бенатиа, но получил отказ.

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