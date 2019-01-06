"Ювентус" отказал "Арсеналу" в обмене Бенатиа на Рэмси

https://report.az/storage/news/97395bdf7263620680baf836ee6a6f73/92ec4b79-9d67-4cb3-8532-893a076c1b25_292.jpg
Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Арсенал» не сумел договориться об обмене валлийского полузащитника Аарона Рэмси на марокканского защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа.
Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.
По данным источника, туринский клуб, который уже договорился с Рэмси по условиям личного контракта, хотел заполучить хавбека уже в зимнее трансферное окно.
«Арсенал» был согласен отпустить хавбека в январе только в обмен на Бенатиа, но получил отказ.
News DepartmentАвтор новости