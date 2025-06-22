"Ювентус" одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по футболу

Итальянский "Ювентус" обыграл марокканский "Видад" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу со счетом 4:1 и досрочно вышел в плей-офф.

Итальянский "Ювентус" обыграл марокканский "Видад" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу со счетом 4:1 и досрочно вышел в плей-офф.

Как передает Report, встреча прошла в Филадельфии (США, штат Пенсильвания).

В составе победителей голы забили Кенан Йылдыз (16-я и 69-я минуты) и Душан Влахович (90+4). У марокканцев отличился Тембинкоси Лорч (25). На 6-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Видада" Абдельмунаим Бутуил.

Вместе с командами в группе G играют английский "Манчестер Сити" и "Аль-Айн" из ОАЭ. "Ювентус" лидирует в группе, набрав шесть очков. На втором месте находится английский клуб, набравший три очка в матче с "Видадом" (2:0). "Аль-Айн" и марокканский клуб очков не набрали. В ночь на 23 июня "Манчестер Сити" сыграет с клубом из ОАЭ.

В другом матче игрового дня аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей" сыграли вничью (0:0) во втором туре группового этапа.

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в 1/8 финала. Финальный матч состоится 13 июля.