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"Ювентус" одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по футболу

"Ювентус" одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по футболу Итальянский "Ювентус" обыграл марокканский "Видад" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу со счетом 4:1 и досрочно вышел в плей-офф.
Футбол
22 июня 2025 г. 22:17
Ювентус одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по футболу

Итальянский "Ювентус" обыграл марокканский "Видад" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу со счетом 4:1 и досрочно вышел в плей-офф.

Как передает Report, встреча прошла в Филадельфии (США, штат Пенсильвания).

В составе победителей голы забили Кенан Йылдыз (16-я и 69-я минуты) и Душан Влахович (90+4). У марокканцев отличился Тембинкоси Лорч (25). На 6-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Видада" Абдельмунаим Бутуил.

Вместе с командами в группе G играют английский "Манчестер Сити" и "Аль-Айн" из ОАЭ. "Ювентус" лидирует в группе, набрав шесть очков. На втором месте находится английский клуб, набравший три очка в матче с "Видадом" (2:0). "Аль-Айн" и марокканский клуб очков не набрали. В ночь на 23 июня "Манчестер Сити" сыграет с клубом из ОАЭ.

В другом матче игрового дня аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей" сыграли вничью (0:0) во втором туре группового этапа.

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в 1/8 финала. Финальный матч состоится 13 июля.

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