"Ювентус" обыграл "Милан" в чемпионате Италии по футболу

"Ювентус" обыграл "Милан" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в Турине.

"Ювентус" обыграл "Милан" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в Турине.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей голы забили Самюэль Мбангула (59-я минута) и Тимоти Веа (64).

Команды провели 308-й очный матч в истории, "Ювентус" одержал 115-ю победу. "Милан" был сильнее 102 раза, 91 встреча завершилась вничью.

Отметим, что "Ювентус" остается единственной командой чемпионата Италии, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. В следующем туре "Ювентус", занимающий четвертое место в турнирной таблице с 37 очками, 25 января на выезде сыграет с лидером чемпионата "Наполи".

"Милан" прервал серию из восьми игр без поражений во всех турнирах. До игры с "Ювентусом" миланская команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью. После 20 игр "Милан" занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 31 очком, в следующем туре команда 26 января примет "Парму".