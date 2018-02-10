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    "Ювентус" обыграл "Фиорентину" и возглавил таблицу Серии A - ВИДЕО

    Наполи может вернуть себе лидерство 10 февраля в случае победы над Лацио

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В стартовом матче 24-го тура итальянской Серии A "Ювентус" на выезде обыграл "Фиорентину".

    Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Артемио Франки" (Флоренция), завершилась со счётом 2:0.

    "Ювентус" возглавил таблицу Серии A, опередив на два очка "Наполи", который может вернуть себе лидерство 10 февраля в случае победы над "Лацио". "Фиорентина" занимает 11-е место.

    Италия - Серия А. 24-й тур

    "Фиорентина" – "Ювентус" - 0:2

    Голы: 0:1 – Бернардески – 56, 0:2 – Игуаин – 86

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