"Ювентус" обыграл "Фиорентину" и возглавил таблицу Серии A - ВИДЕО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В стартовом матче 24-го тура итальянской Серии A "Ювентус" на выезде обыграл "Фиорентину".

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Артемио Франки" (Флоренция), завершилась со счётом 2:0.

"Ювентус" возглавил таблицу Серии A, опередив на два очка "Наполи", который может вернуть себе лидерство 10 февраля в случае победы над "Лацио". "Фиорентина" занимает 11-е место.

Италия - Серия А. 24-й тур

"Фиорентина" – "Ювентус" - 0:2

Голы: 0:1 – Бернардески – 56, 0:2 – Игуаин – 86