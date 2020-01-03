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"Ювентус" объявил о трансфере хавбека "Атланты"

"Ювентус" объявил о трансфере хавбека "Атланты"

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает Report со ссылкой на официальный сайт туринского клуба. 

За переход 19-летнего хавбека  выплачено € 35 млн. Сумма трансфера шведа может вырасти ещё на € 9 млн за счёт различного рода бонусов. 

Вторую часть текущего сезона футболист проведёт на правах аренды в «Парме», за которую он выступал на аналогичных условиях с минувшего лета. Контракт с «Ювентусом» игрок подписал сроком до лета 2024 года. 

В текущем сезоне Кулусевски принял участие в 19 матчах за «Парму». На счету полузащитника 4 забитых мяча и 7 результативных передач. В 2019 году футболист дебютировал в составе сборной Швеции в матче со сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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