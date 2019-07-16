"Ювентус" и "Аякс" окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Капитан "Аякса" Матейс де Лигт находится в шаге от перехода в туринский "Ювентус". Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports Italia. За 19-летнего футболиста голландский клуб получит € 75 млн.

Учитывая то, что ранее сообщалось о достигнутой договорённости между "Ювентусом" и игроком по поводу личного контракта, официальное объявление трансфера может состояться уже на этой неделе - де Лигту осталось пройти медицинское обследование.

По информации итальянских медиа, де Лигт решил выступать в новой команде под четвёртым номером. Маттейс — воспитанник "Аякса". В завершившемся сезоне Матейс провёл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи.