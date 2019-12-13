Джавид Гусейнов: Юрчевич не смог принести пользу сборной Азербайджана

"Было ясно, что Никола Юрчевич покинет сборную. С ним попрощались из-за отсутствия ожидаемых результатов".

Об этом Report заявил футболист сборной Азербайджана Джавид Гусейнов, касаясь отставки главного тренера Н.Юрчевича.

По словам 31-летнего полузащитника, хорватский специалист больше чем тренер, запомнился как хороший человек: "Он - хороший и тихий человек. Он не смог быть полезным для сборной. Тот факт, что нам пришлось столкнуться со сложными соперниками в отборочном раунде ЕВРО-2020, также повлиял на наши результаты. В нашей группе были амбициозные команды. Это не могло не сказаться на уход Юрчевича".

Опытный игрок также прокомментировал перспективу Роберта Просинечки среди кандидатов в сборную Азербайджана: "Вполне вероятно, что Роберт Просинечки является самым идеальным главным тренером для нашей команды. Мы, футболисты, везде говорим это".