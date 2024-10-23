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Юношеская лига УЕФА: Команда "Сабах" U-19 проведет свой первый матч

Юношеская лига УЕФА: Команда "Сабах" U-19 проведет свой первый матч Футбольная команда "Сабах" U-19 проведет сегодня свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА.
Футбол
23 октября 2024 г. 10:29
Юношеская лига УЕФА: Команда Сабах U-19 проведет свой первый матч

Футбольная команда "Сабах" U-19 проведет сегодня свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Адино Мустеданагича встретятся со швейцарским клубом "Базель".

Матч пройдет на стадионе "Сент-Якоб Парк" в Базеле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Молодежная лига УЕФА

II квалификационный раунд, первая игра

23 октября

21:00. "Базель" (Швейцария) - "Сабах"

Главный судья: Патрик Коларич (Хорватия).

Отметим, что матч между командами в Баку пройдет 6 ноября. Начало игры в 18:00.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın U-19 komandası ilk matçına çıxacaq

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