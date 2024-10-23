Юношеская лига УЕФА: Команда "Сабах" U-19 проведет свой первый матч

Футбольная команда "Сабах" U-19 проведет сегодня свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Адино Мустеданагича встретятся со швейцарским клубом "Базель".
Матч пройдет на стадионе "Сент-Якоб Парк" в Базеле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Молодежная лига УЕФА
II квалификационный раунд, первая игра
23 октября
21:00. "Базель" (Швейцария) - "Сабах"
Главный судья: Патрик Коларич (Хорватия).
Отметим, что матч между командами в Баку пройдет 6 ноября. Начало игры в 18:00.