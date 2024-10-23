Юношеская лига УЕФА: Команда "Сабах" U-19 проведет свой первый матч

Футбольная команда "Сабах" U-19 проведет сегодня свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА.

Футбольная команда "Сабах" U-19 проведет сегодня свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Адино Мустеданагича встретятся со швейцарским клубом "Базель".

Матч пройдет на стадионе "Сент-Якоб Парк" в Базеле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Молодежная лига УЕФА

II квалификационный раунд, первая игра

23 октября

21:00. "Базель" (Швейцария) - "Сабах"

Главный судья: Патрик Коларич (Хорватия).

Отметим, что матч между командами в Баку пройдет 6 ноября. Начало игры в 18:00.