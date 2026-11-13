Кабмин изменил ставки пошлин на импорт осетровой икры и сигар

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, ставки импортных таможенных пошлин на ряд товаров изменяются до конца 2030 года. Так, для импортируемой в страну осетровой икры ставка составит 15%, но не менее $200 за 1 кг (сейчас - 15% от импортной стоимости). Для сигар, сигарет и сигарилл - 15%, но не менее $3 за 1000 штук (сейчас - $0,5 за 1000 штук). Для текстильных тканей, пропитанных или покрытых поливинилхлоридом, - 15% (сейчас - 0 или 5%).