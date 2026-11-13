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    Azərbaycana bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilir

    Biznes
    • 13 noyabr, 2026
    • 18:01
    Azərbaycana bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilir

    Nazirlər Kabineti "Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bir sıra məhsullar üçün idxal gömrük rüsumunun dərəcələri 2030-cu ilin sonuna qədər dəyişdirilir.

    Belə ki, ölkəyə idxal olunan nərə balığının kürüsü üçün idxal gömrük rüsumunun dərəcəsinin 15 %, lakin 1 kq üçün 200 ABŞ dollarından az olmamaqla (hazırda idxal dəyərinin 15 %-i), siqar, siqaret və siqarillalar üçün 15 %, lakin 1 000 ədədinə 3 ABŞ dollarından az olmamaqla (hazırda 1 000 ədədi 0,5 ABŞ dolları), polivinilxloridlə (PVC) hopdurulmuş və yaxud üzlənmiş tekstil parçalar üçün 15 % (hazırda 0 və ya 5 %) təyin olunur.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti
    Кабмин изменил ставки пошлин на импорт осетровой икры и сигар
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