Более 500 молодых людей подали заявки на хакатон о городах будущего

Более 500 молодых людей подали заявки на участие в хакатоне "Города, ориентированные на человека". Предварительную регистрацию прошли 95 команд, из которых 10 вышли в финал.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев в беседе с журналистами на церемонии награждения участников хакатона.

По его словам, проект был реализован Фондом молодежи совместно с Национальным центром искусственного интеллекта в рамках Года архитектуры и градостроительства.

"Хакатон продолжался три дня, и сегодня состоялся его финал. В заключительный этап вышли 10 команд. Сейчас проходит церемония награждения победителей", - рассказал Велиев.

Он отметил, что основная цель проекта заключалась в том, чтобы познакомить молодежь с концепцией городов, ориентированных на человека, побудить молодых людей продвигать эти принципы в повседневной жизни и объединяться вокруг общих идей.

Велиев выразил уверенность, что полученный опыт поможет молодым людям добиться успеха как в реализации представленных проектов, так и в дальнейшей деятельности.