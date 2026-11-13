Более 500 молодых людей подали заявки на хакатон о городах будущего
- 13 ноября, 2026
- 18:26
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Более 500 молодых людей подали заявки на участие в хакатоне "Города, ориентированные на человека". Предварительную регистрацию прошли 95 команд, из которых 10 вышли в финал.
Как сообщает Report, об этом заявил и.о. исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев в беседе с журналистами на церемонии награждения участников хакатона.
По его словам, проект был реализован Фондом молодежи совместно с Национальным центром искусственного интеллекта в рамках Года архитектуры и градостроительства.
"Хакатон продолжался три дня, и сегодня состоялся его финал. В заключительный этап вышли 10 команд. Сейчас проходит церемония награждения победителей", - рассказал Велиев.
Он отметил, что основная цель проекта заключалась в том, чтобы познакомить молодежь с концепцией городов, ориентированных на человека, побудить молодых людей продвигать эти принципы в повседневной жизни и объединяться вокруг общих идей.
Велиев выразил уверенность, что полученный опыт поможет молодым людям добиться успеха как в реализации представленных проектов, так и в дальнейшей деятельности.