Юнис Гусейнов: Гянджинская команда должна быть в Гяндже - ИНТЕРВЬЮ

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Гянджа. 24 ноября. REPORT.AZ/ До прошедшей сегодня на Гянджинском городском стадионе открытой тренировки возглавляемой Юнисом Гусейновым команды "Кяпяз", главный тренер ответил на вопросы западного бюро Report...

- Кто выступил инициатором открытой тренировки, Вы или руководство?

- Я никогда не возражал тому, чтобы болельщики наблюдали за тренировкой. И до меня тренировки "Кяпяз" были открыты для болельщиков и прессы. Так было и во время моей работы с другими клубами. Во всех трех ранее возглавляемых мной коллективах процесс подготовки был для всех открыт.

- Как идет подготовка к предстоящему завтра матчу с "Габалой" в XIII туре Премьер-лиги Азербайджана?

- Подготовка идет нормально, настроение хорошее. Главное это. В составе команды есть травмированные игроки. На встрече с клубом "Сабаиль" в прошлом туре травму получил Виктор Осегейл. Кроме того, Дедимар Ферейра получил красную, а капитан Шахрияр Рагимов - желтую карточку. У Магомеда Гурбанова была проблема с ногой, вчера я предоставил ему выходной. Сегодня он пришел на тренировку и каких-либо проблем нет.

- Вы уже ознакомились с командой. Выяснили ли причину, по которой "Кяпяз" находится на последнем месте?

- Это не может определить никто из главных тренеров. Знаете почему? У каждого специалиста есть свой взгляд на футбол. У Шахин муаллима есть совершенно иной подход (подразумевается бывший главный тренер "Кяпяз" Шахин Диниев – ред.), а у меня совершенно другой. Мы не можем иметь одинаковый взгляд. Эта команда была собрана Диниевым. Были матчи, на которых должен был победить "Кяпяз". Я следил за всеми матчами команды. Иногда им не везло, иногда проигрывали, хотя должны были выиграть. В футболе такое бывает. Поэтому, нужно приложить усилия, чтобы вывести "Кяпяз" из этой ситуации. Я верю в ребят, все тренируются от души. Наверное, нам удастся выйти из этой сложной ситуации.

- Что Вы предпримите для изменения ситуации?

- В команду нужны дополнительные футболисты. Я бы солгал, если бы пообещал пригласить футболистов во время зимнего перерыва и обещал бы исправить ситуацию. Так как во время зимнего перерыва игроков не бывает, у всех есть контракты. Те, срок контрактов которых истекает, в основном бывают летом. Наряду с этим, для помощи команде мы постараемся найти 2-3 футболистов.

- Хотя на данный момент "Кяпяз" находится на последнем месте, один из двух побед команды в текущем сезоне был именно над клубом "Габала". Не создает ли это для вас дополнительное давление?

- Нет, зачем это должно быть давлением?! Каких-либо проблем нет. Для нас нет разницы, "Габала" ли это, или другая команда. На поле 90 минут нужно сражаться. Мы думаем исключительно об этом.

- Тот факт, что такая команда как "Кяпяз" тренируется в Баку и от матча к матчу приезжает в Гянджу, является нежелательным. Возможен ли переезд команды после зимнего перерыва в родной город?

- Верим в это. У нас есть прекрасная база. Просто, ее следует отремонтировать. Руководство обещало, что вопрос будет решен. Нам тоже хочется перевезти "Кяпяз" в Гянджу. Гянджинская команда должна быть в Гяндже. Я всегда был сторонником того, что команда должна тренироваться и играть в городе, который представляет. Мы хотим отремонтировать нашу базу и перевести сюда команду.