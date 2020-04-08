​Йозеф Блаттер отрицает факт дачи взяток при выборе стран-хозяек ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер прокомментировал информацию о коррупции при выборе стран хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года. В 2018 году турнир прошёл в России, в 2022 его примет Катар.

Как передает Report, Блаттер заявил France24, что в основе решения исполкома ФИФА лежало "исключительно джентльменское соглашение".

Ранее министерство юстиции США сообщило об обвинительном акте, поданном в Окружной суд Соединённых Штатов по восточному округу Нью-Йорка. В обвинении в частности говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил взятку от России в размере 5 млн долларов США. Рафаэлю Сальгеро, который также был в исполнительном комитете ФИФА, обещали 1 млн долларов США в обмен на голосование за Россию.