Яшар Вахабзаде: Мы победили Норвегию в гостях

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Если брать в целом, выступление национальной команды неудовлетворительное. Потому что сборной в отборочном цикле удалось набрать 3 очка".

Об этом Report заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана, сформированной из футболистов в возрасте до 21-го года, Яшар Вахабзаде, говоря о выступлении команды в отборочном групповом раунде чемпионата Европы.

По словам 58-летнего специалиста, ему сложно сравнивать сборную с периодом его руководства: "Когда я был тренером мы победили Норвегию в гостях. В то время была совершенно другая возрастная группа. Сейчас совершенно другие игроки. Поэтому сложно сравнивать. У каждой возрастной группы свои особенности".

Я.Вахабзаде считает правильным шагом, что его преемник Рашад Садыхов в последних играх дал шанс молодым футболистам: "Эти игроки смогут принять участие и в очередных циклах. В этом отборочном цикле мы делали все что могли. Поэтому главный тренер в последних играх выбрал 6-7 более молодых футболистов".

Бывший главный тренер также рассказал о шансах футболистов U-21 войти в состав основной сборной: "Я читал некоторые интервью Гурбана Гурбанова. Г.Гурбанов смотрел игры этой возрастной группы и кого-то одобрил. Их имена пока не разглашаются. Участие в основной сборной зависит от самих игроков".

Опытный специалист рассказал также о выступлении основной сборной в Лиге наций УЕФА и возможности выхода в следующий раунд: "Последний матч сборной немного подвергся критике. В матче с Мальтой команда сыграла неплохо. Были голевые моменты, которыми мы не смогли воспользоваться. У сборной еще есть шанс. Все в наших руках. Нам нужно выиграть два матча. Все решится в матче с Косово".

Отметим, что с 9 января 2015 года до 6 сентября 2017 года Яшар Вахабзаде занимал должность главного тренера сборной Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года. Под его руководством команда U-21 завершила отборочный раунд чемпионата Европы 2017 года с 9 очками (2 победы, 3 ничьих, 5 поражений). Эта команда 10 октября 2013 года в гостях со счетом 3:1 обыграла Норвегию. В то время Я.Вахабзаде был помощником главного тренера Бернхарда Липперта.