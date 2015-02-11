XXI тур Премьер-лиги Азербайджана завершился "Большой игрой"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня завершился XXI тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в последний день тура состоялись 3 встречи.

На первом матче обосновавшийся на последнем месте турнирной таблицы клуб "Баку" принял на родном поле команду "Сумгайыт".

Победитель игры между аутсайдерными командами так и не определился - 0:0.

В очередной игре встретились АЗАЛ и "Карабах". На матче в Шувяланах гостям удалось записать в свой актив 3 очка - 0:1. На 57-й минуте игры Рейнальдо удалось забить гол.

Последняя встреча тура сегодня прошла в "Bakcell Arena". Здесь встретились клубы "Нефтчи" и "Хазар-Лянкяран". Несмотря на хорошую игру, командам не удалось забить гол в первой части матча. Проявившие активность во второй части игры футболисты "Нефтчи" на 65-й минуте встречи забили долгожданный гол и открыли счет - 1:0. Спустя 3 минуты Самир Масимов забил в ворота противника второй гол "Нефтчи" (2:0).

10 февраля

"Симург" - "Габала" 2:0

11 февраля

"Баку" - "Сумгайыт" 0:0

АЗАЛ - "Карабах" 0:1

"Нефтчи" - "Хазар-Лянкяран" 2:0