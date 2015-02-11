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    XXI тур Премьер-лиги Азербайджана завершился "Большой игрой"

    В заключительный день тура прошли 3 встречи

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня завершился XXI тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в последний день тура состоялись 3 встречи.

    На первом матче обосновавшийся на последнем месте турнирной таблицы клуб "Баку" принял на родном поле команду "Сумгайыт".

    Победитель игры между аутсайдерными командами так и не определился - 0:0.

    В очередной игре встретились АЗАЛ и "Карабах". На матче в Шувяланах гостям удалось записать в свой актив 3 очка - 0:1. На 57-й минуте игры Рейнальдо удалось забить гол.

    Последняя встреча тура сегодня прошла в "Bakcell Arena". Здесь встретились клубы "Нефтчи" и "Хазар-Лянкяран". Несмотря на хорошую игру, командам не удалось забить гол в первой части матча. Проявившие активность во второй части игры футболисты "Нефтчи" на 65-й минуте встречи забили долгожданный гол и открыли счет - 1:0. Спустя 3 минуты Самир Масимов забил в ворота противника второй гол "Нефтчи" (2:0).

    10 февраля

    "Симург" - "Габала" 2:0

    11 февраля

    "Баку" - "Сумгайыт" 0:0

    АЗАЛ - "Карабах" 0:1

    "Нефтчи" - "Хазар-Лянкяран" 2:0

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