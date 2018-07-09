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    Выставят на продажу билеты на матч "Габала"-"Прогресс"

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Сегодня выставят на продажу билеты первого матча между "Габалой" и люксембургским "Прогрессом" в I квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.  

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "красно-черных", билеты можно приобрести с 17:00 сегодняшнего дня в кассах Габалинского городского стадиона. 

    В зависимости от сектора цены меняют в пределах 2-5 манатов, а для сектора VİP составляют 30 манатов. 

    Отметим, что матч, предстоящий 12 июля на Габалинском городском стадионе, начнется в 20:00.

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