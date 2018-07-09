Выставят на продажу билеты на матч "Габала"-"Прогресс"

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Сегодня выставят на продажу билеты первого матча между "Габалой" и люксембургским "Прогрессом" в I квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "красно-черных", билеты можно приобрести с 17:00 сегодняшнего дня в кассах Габалинского городского стадиона.

В зависимости от сектора цены меняют в пределах 2-5 манатов, а для сектора VİP составляют 30 манатов.

Отметим, что матч, предстоящий 12 июля на Габалинском городском стадионе, начнется в 20:00.