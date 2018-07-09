Выставят на продажу билеты на матч "Габала"-"Прогресс"

https://report.az/storage/news/00a3904e098dbbbf4d41051764b0c9ec/bdf93270-525c-4eb2-bbe2-b1b1da663218_292.jpg
Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Сегодня выставят на продажу билеты первого матча между "Габалой" и люксембургским "Прогрессом" в I квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "красно-черных", билеты можно приобрести с 17:00 сегодняшнего дня в кассах Габалинского городского стадиона.
В зависимости от сектора цены меняют в пределах 2-5 манатов, а для сектора VİP составляют 30 манатов.
Отметим, что матч, предстоящий 12 июля на Габалинском городском стадионе, начнется в 20:00.
Sport DepartmentАвтор новости