Выставлены на продажу билеты матча между Азербайджаном и Хорватией

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты предстоящего 3 сентября отборочного матча ЕВРО-2016 среди национальных команд Азербайджана и Хорватии по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, билеты можно приобрести в кассах "Bakcell Arena", а также в Центре обслуживания клиентов "Bakcell" на улице Узеира Гаджибейли, 48.

В то же время стартовала онлайн-продажа. Цены билетов меняются в зависимости от категории и стоят 3, 6 и 50 манатов.

Отметим, что предстоящий на стадионе "Bakcell Arena" матч между Азербайджаном и Хорватией начнется в 21:00.