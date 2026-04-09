Выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского

По инициативе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и при поддержке "Азерпочт" выпущены почтовые марки к 80-летию легендарного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского.

Как сообщает Report, выпуск состоит из одной марки экземпляром 2500 единиц. Также подготовлены специальные почтовые карточки тиражом 1000 экземпляров.

Анатолий Банишевский вошел в историю как один из выдающихся футболистов Азербайджана XX века. В составе сборной СССР он занял 4-е место на чемпионате мира 1966 года и завоевал серебро на чемпионате Европы 1972 года.

В 1966 году в составе "Нефтчи" стал бронзовым призером чемпионата СССР. Провел более 50 матчей за сборную. В 1996 году награжден орденом "Шохрат". В 2004 году признан УЕФА лучшим футболистом Азербайджана за последние 50 лет.