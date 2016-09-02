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    Выбежавший на футбольное поле болельщик поцеловал Месси ноги - ВИДЕО

    После этого сотрудники службы безопасности стадиона вывели его с поля

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На отборочном матче Чемпионата мира 2018 года между командами Аргентины и Уругвая на футбольное поле выбежал один из болельщиков.

    Как сообщает Report, подбежав к капитану хозяев поля Лионелю Месси, фанат поцеловал ему ноги.

    На тот момент аргентинская команда вела в счете 1:0. Месси также обнял болельщика. После этого сотрудники службы безопасности стадиона вывели его с поля.

    Отметим, что игра завершилась с тем же счетом. Единственный гол был забит Лионелем Месси. 

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