Выбежавший на футбольное поле болельщик поцеловал Месси ноги - ВИДЕО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На отборочном матче Чемпионата мира 2018 года между командами Аргентины и Уругвая на футбольное поле выбежал один из болельщиков.

Как сообщает Report, подбежав к капитану хозяев поля Лионелю Месси, фанат поцеловал ему ноги.

На тот момент аргентинская команда вела в счете 1:0. Месси также обнял болельщика. После этого сотрудники службы безопасности стадиона вывели его с поля.

Отметим, что игра завершилась с тем же счетом. Единственный гол был забит Лионелем Месси.