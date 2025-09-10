Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохо
Футбол
- 10 сентября, 2025
- 09:41
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал ничейный результат (1:1) вчерашнего матча с Азербайджаном в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.
Как сообщает Report, 24-летний вратарь сказал об этом украинскому изданию Tribuna.
"Да какие могут быть впечатления? Это стыд, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, у таких соперников. Неважно, что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим выходить дальше. Нужно каждому задуматься. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим", - сказал Трубин .
Отметим, что в первом матче сборная Азербайджана уступила Исландии (0:5), а Украина – Франции (0:2).
Последние новости
10:19
СМИ: Израильские спецслужбы планировали удар по Катару несколько недельДругие страны
10:16
Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при "Формулы-1"Футбол
10:09
Фото
В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДАВнешняя политика
10:07
Фото
Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет зрелищнымФормула 1
09:45
Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасностиПроисшествия
09:41
Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохоФутбол
09:39
EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в АзербайджанеЭнергетика
09:33
EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в АзербайджанеЭнергетика
09:27