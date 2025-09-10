ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохо

    Футбол
    • 10 сентября, 2025
    • 09:41
    Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохо

    Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал ничейный результат (1:1) вчерашнего матча с Азербайджаном в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

    Как сообщает Report, 24-летний вратарь сказал об этом украинскому изданию Tribuna.

    "Да какие могут быть впечатления? Это стыд, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, у таких соперников. Неважно, что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим выходить дальше. Нужно каждому задуматься. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим", - сказал Трубин .

    Отметим, что в первом матче сборная Азербайджана уступила Исландии (0:5), а Украина – Франции (0:2).

    Ukrayna millisinin qapıçısı Azərbaycan yığması ilə matçdakı nəticəni biabırçılıq adlandırıb

