Постпред США при НАТО: Мы близки к урегулированию конфликта между РФ и Украиной

В США считают, что завершение российско-украинской войны приближается, однако разрешение ряда вопросов все еще требует согласия Москвы и Киева.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.

"На повестке меньше вопросов, чем было две недели назад. И это хорошая новость", - отметил он, имея в виду вопросы, которые предстоит решить во время консультаций по урегулированию.

"Все еще остаются вопросы, которые нужно решить так, чтобы обе стороны могли с этим согласиться. Однако мы приближаемся [к этому]", - добавил Уитэкер.

По его словам, Вашингтон и Киев также согласовали основную часть вопросов, касающуюся гарантий безопасности.

"В конечном итоге все сводится к вопросу территории и ее разделения - будет ли это демилитаризованная зона или зона экономических возможностей, так как гарантии безопасности мы в основном с украинцами урегулировали. Полагаю, что Россия против этого не возражает", - сказал он.

Помимо территориального аспекта, указал Уитэкер, предстоит урегулировать вопросы прекращения огня и соблюдения мира. "Полагаю, что мы также разрешили большинство из этих вопросов", - добавил он.