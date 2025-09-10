Ukrayna millisinin qapıçısı Azərbaycan yığması ilə matçdakı nəticəni biabırçılıq adlandırıb
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 09:20
Ukrayna millisinin qapıçısı Anatoli Trubin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması ilə heç-heçə (1:1) etdikləri oyunun nəticəsini biabırçılıq adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, 24 yaşlı qolkiper bu barədə qarşılaşmadan sonra yerli "Tribuna" nəşrinə açıqlama verib.
O, bunun çox pis nəticə olduğunu hesab edib:
"Hansı təəssüratlar ola bilər? Məncə, biabırçılıqdır. Çünki belə matçlarda qalib gəlmək, bu cür zəif rəqibləri məğlub etmək lazımdır. İrəliləmək istəyiriksə, qələbə qazanmalıydıq. Hər kəs bu barədə fərdi düşünməlidir. Növbəti təlim-məşq toplanışı həlledici olacaq".
Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması ilk matçda İslandiyaya (0:5), Ukrayna isə Fransaya (0:2) məğlub olub.
Son xəbərlər
10:18
ADSEA sədri: "Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması strateji əhəmiyyət daşıyır"İnfrastruktur
10:16
Çin təmsilçisi: Beynəlxalq aktorlar qlobal idarəetmədəki boşluqları doldurmalıdırXarici siyasət
10:08
Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsində bir sıra müqavilə və anlaşmalar imzalanacaq"İnfrastruktur
10:08
Azərbaycan turizm bazarında yeni axınlar və xərclərin diversifikasiyası – ARAŞDIRMATurizm
10:07
Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıbFutbol
09:58
Foto
Bakıda AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıbXarici siyasət
09:52
Foto
Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edibEnergetika
09:43
Bakıya 18 kiloqram narkotik gətirməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunubHadisə
09:43