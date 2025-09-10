İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 09:20
    Ukrayna millisinin qapıçısı Azərbaycan yığması ilə matçdakı nəticəni biabırçılıq adlandırıb

    Ukrayna millisinin qapıçısı Anatoli Trubin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması ilə heç-heçə (1:1) etdikləri oyunun nəticəsini biabırçılıq adlandırıb. 

    "Report" xəbər verir ki, 24 yaşlı qolkiper bu barədə qarşılaşmadan sonra yerli "Tribuna" nəşrinə açıqlama verib.

    O, bunun çox pis nəticə olduğunu hesab edib: 

    "Hansı təəssüratlar ola bilər? Məncə, biabırçılıqdır. Çünki belə matçlarda qalib gəlmək, bu cür zəif rəqibləri məğlub etmək lazımdır. İrəliləmək istəyiriksə, qələbə qazanmalıydıq. Hər kəs bu barədə fərdi düşünməlidir. Növbəti təlim-məşq toplanışı həlledici olacaq". 

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması ilk matçda İslandiyaya (0:5), Ukrayna isə Fransaya (0:2) məğlub olub.

    Azərbaycan - Ukrayna oyunu DÇ-2026 Ukraynalı qapıçı açıqlama
