Парламент Алжира признал французский колониализм преступлением

Национальная народная ассамблея (парламент) Алжира единогласно приняла законопроект о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в XIX-XX веках, преступлением.

Как передает Report, это следует из прямой трансляции открытого заседания.

Теперь колонизация Францией Алжира в период с 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, "прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты" - официально закреплены на законодательном уровне как преступления.

Так, авторы закона выделили порядка 30 видов преступлений французского колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор.

Североафриканская страна будет добиваться от бывшей метрополии официальных извинений за колониальное прошлое, а также выплаты компенсаций.

В Алжире напоминают, что французские колониальные власти запрещали населению страны получать образование на арабском языке, проводили принудительную христианизацию и массовую мобилизацию алжирцев в ряды ВС Франции во времена Первой и Второй мировых войн.

Алжир находился под оккупацией Франции более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость.

В начале декабря африканские страны приняли декларацию по итогам международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте, которая проходила в Алжире с 30 ноября по 1 декабря, с призывом к метрополиям официально признать вину за колониальное прошлое и предложили выработать механизмы по получению компенсаций.