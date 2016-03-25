​Вратарь сборной Казахстана: Мы уже знакомы со слабыми и сильными сторонами сборной Азербайджана

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ "Как и другие кавказские команды, соперник обладает техникой. Все футболисты прекрасно понимают друг друга".

Как сообщает Report, об этом заявил вратарь национальной команды Казахстана Давид Лория в заявлении пресс-службе местной федерации в канун предстоящей 26 марта в Анталии товарищеской встречи со сборной Азербайджана.

Он отметил о полной осведомленности о том, с какой командой встретятся: "В сборной Азербайджана произошли изменения. В команду пришел новый главный тренер Роберт Просинечки. Мы уже знакомы со слабыми и сильными сторонами соперника. Можно сказать мы знаем, с какой командой встретимся".

Отметим, что Лория пришел в сборную после 5-летнего перерыва. Опытный вратарь ранее дважды играл против сборной Азербайджана. Игра в отборочном групповом этапе ЕВРО-2008 завершилась ничьей - 1:1.