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    Вратарь сборной Азербайджана Агаев близок к переходу в "Амкар"

    Он может перейти в российский клуб на правах свободного агента© Report.az

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Голкипер сборной Азербайджана Камран Агаев может продолжить карьеру в России.

    По сообщениям Report, 31-летний футболист близок к переходу в «Амкар».

    Вратарь не стал продлевать контракт с португальской «Боавиштой» и может перейти в российский клуб на правах свободного агента.

    По данным источника, переговоры между клубом и агентом футболиста уже начались, вероятность перехода Агаева в «Амкар» оценивается как высокая.

    В минувшем сезоне чемпионата Португалии Агаев пропустил 14 голов в 12 матчах.

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