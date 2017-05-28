Вратарь сборной Азербайджана Агаев близок к переходу в "Амкар"

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Голкипер сборной Азербайджана Камран Агаев может продолжить карьеру в России.

По сообщениям Report, 31-летний футболист близок к переходу в «Амкар».

Вратарь не стал продлевать контракт с португальской «Боавиштой» и может перейти в российский клуб на правах свободного агента.

По данным источника, переговоры между клубом и агентом футболиста уже начались, вероятность перехода Агаева в «Амкар» оценивается как высокая.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Агаев пропустил 14 голов в 12 матчах.