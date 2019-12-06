Вратарь "Сабаила": "Карабюкспор"должен выплатить мне определенную сумму

Вратарь клуба "Сабаил" Александр Рыбка рассказал о долге турецкого клуба "Карабюкспор".

Как передает Report со ссылкой на издание Ua-football, сообщается, что суд между 32-летним голкипером и клубом длился долгое время.

Украинский игрок сказал, что "Карабюкспор" все еще должен ему большую сумму.

"Суд завершился, вынесено решение в мою пользу. "Карабюкспор"должен выплатить мне определенную сумму. Я не знаю, выплатят они или нет. Клуб еще существует, однако движется к краху. Поэтому у меня мало надежды на выплату", - добавил он

Отметим, что Александр Рыбка в сезоне 2017/2018 носил форму "Карабюкспор".