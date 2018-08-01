Вратарь "Челси" хочет уйти из команды

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Вратарь английского клуба "Челси" Тибо Куртуа хочет уйти из команды.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Sun, 26-летний футболист ответил отказом на предложение продлить сотрудничество с английским клубом.

Если стороны в течение 9 дней не договорятся о новом контракте, то выступающий также в сборной Бельгии Куртуа сможет уйти следующим летом бесплатно как свободный агент.

Отметим, что игроком интересуется испанский "Реал Мадрид". Трансферное окно в Англии закроется 10 августа.