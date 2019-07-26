​Вратарь "Арсенала": В матче с "Нефтчи" нам не хватило концентрации

Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов прокомментировал домашнее поражение от "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы (0:1), передает Report со ссылкой на "Матч ТВ".

"Нам почему-то не хватило концентрации, хотя в конце тайма надо было ее сохранить и оставить ворота в неприкосновенности", - заявил М.Левашов, комментируя пропущенный мяч.

По его словам, в эпизоде с пропущенным мячом ему показалось, что бросили дальнего игрока без опеки.

"Все сконцентрировались на простреле. Я тоже на него пошел, но столкнулся с игроком, а мяч докатился до дальней штанги. Надо было срывать атаку в центре, ведь шла последняя минута", – добавил он.