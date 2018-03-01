Врач сборной Бразилии: На выздоровление Неймара уйдет до 3-х месяцев

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ На выздоровление получившего травму стопы на 77-й минуте матча 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" футболиста клуба ПСЖ Неймара уйдет 2,5-3 месяца.

Как сообщает Report, об этом Sky Sports заявил врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

Таким образом, Неймар точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским "Реал Мадридом", который состоится 6 марта. Представитель Парижа на первом гостевом матче проиграл со счетом 1:3.

Отметим, что Неймар получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Как сообщалось ранее, у нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.