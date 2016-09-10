Врач "Нефтчи": Вели Гасымов может быть выписан через 2-3 дня

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Состояние Вели Гасымова стабильное, лечение продолжается".

Об этом Report сообщил главный врач клуба "Нефтчи" Шаиг Зохраблы.

По его словам, главный тренер находится на лечении в клинике HB Güven в Баку: "Сегодня проведут повторное обследование, после чего будет принято решение. В этих случаях больного выписывают через 2-3 дня. Но если будут выявлены другие заболевания, это время может затянуться на неделю. В настоящее время его состояние нормальное".

Отметим, что главный тренер В.Гасымов был госпитализирован с диагнозом гипертонический криз.