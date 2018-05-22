Впервые в Азербайджане игрок сезона определен путем голосования среди игроков

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане путем голосования среди игроков определен игрок сезона 2017/2018.

В опросе, проведенном Центром спортивных исследований при поддержке Report приняли участие 133 (72%) игрока из 185, указанных в основном составе команд на официальном сайте ПФЛ. В опросе участвовали 11 футболистов “Карабаха”, 21 из “Габалы”, 17 из “Нефтчи”, 16 из “Зира”, 19 из “Сумгайыта”, 13 из “Кешля”, 25 из “Сабаила”, 11 из “Кяпяза”.

Респонденты в целом выделили 44 футболистов. В результате игроком сезона был избран полузащитник "Сумгайыта" Джавид Имамвердиев. 28-летний игрок разницей в 1 голос опередил нападающего "Габалы", бомбардира Премьер-лиги с 13 голами Багали Дабо. Имамвердиев набрал 17 голосов, Дабо – 16. Мирабдулла Аббасов (“Нетфчи”), Ричард Алмейда и Гара Гараев (оба "Карабах") набрали по 7 голосов.