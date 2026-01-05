Восстановившийся после травмы Махир Эмрели сдаст дополнительные тесты

Недавно восстановившийся после травмы игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, выступающий за немецкий клуб "Кайзерслаутерн", пройдет дополнительные тесты.

По информации Report, тренирующийся индивидуально 28-летний нападающий, как ожидается, сможет выйти на поле через 2-3 недели.

Эмрели получил травму в ноябре прошлого года в матче с "Гертой". В первой половине сезона он сыграл всего в 4 матчах во II Бундеслиге. Форвард также не был включен в заявку на участие в нескольких встречах.

Отметим, что контракт Махира Эмрели с "Кайзерслаутерном" действует до лета 2027 года.