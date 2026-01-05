Восстановившийся после травмы Махир Эмрели сдаст дополнительные тесты
Футбол
- 05 января, 2026
- 13:14
Недавно восстановившийся после травмы игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, выступающий за немецкий клуб "Кайзерслаутерн", пройдет дополнительные тесты.
По информации Report, тренирующийся индивидуально 28-летний нападающий, как ожидается, сможет выйти на поле через 2-3 недели.
Эмрели получил травму в ноябре прошлого года в матче с "Гертой". В первой половине сезона он сыграл всего в 4 матчах во II Бундеслиге. Форвард также не был включен в заявку на участие в нескольких встречах.
Отметим, что контракт Махира Эмрели с "Кайзерслаутерном" действует до лета 2027 года.
