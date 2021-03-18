Воспитанника "Реала" арестовали за незаконный оборот наркотиков

Бывшего игрока испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Карлоса Аранду задержали в городе Малага из-за хранения и сбыта марихуаны.

Бывшего игрока испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Карлоса Аранду задержали в городе Малага из-за хранения и сбыта марихуаны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на El Mundo.

Местные полицейские провели спецоперацию против торговли марихуаной в Малаге. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли около 700 растений марихуаны и порядка 20 тысяч евро наличными.

Вместе с Арандой были арестованы еще четыре человека. Все задержанные подозреваются в преступлениях против общественного здоровья, членстве в преступной организации, мошенничестве с электричеством, а также фальсификации документов.