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Воспитанника "Реала" арестовали за незаконный оборот наркотиков

Воспитанника "Реала" арестовали за незаконный оборот наркотиков Бывшего игрока испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Карлоса Аранду задержали в городе Малага из-за хранения и сбыта марихуаны.
Футбол
18 марта 2021 г. 19:58
Воспитанника Реала арестовали за незаконный оборот наркотиков

Бывшего игрока испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Карлоса Аранду задержали в городе Малага из-за хранения и сбыта марихуаны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на El Mundo.

Местные полицейские провели спецоперацию против торговли марихуаной в Малаге. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли около 700 растений марихуаны и порядка 20 тысяч евро наличными.

Вместе с Арандой были арестованы еще четыре человека. Все задержанные подозреваются в преступлениях против общественного здоровья, членстве в преступной организации, мошенничестве с электричеством, а также фальсификации документов.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in sabiq futbolçusu narkotikə görə saxlanıldı

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