"Ворскла" расстался с армянским футболистом

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Украинский клуб "Ворскла" расстался с футболистом сборной Армении Гегамом Кадимяном.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 27-летнего нападающего не взяли на учебно-тренировочные сборы в турецкую Анталью, он уже покинул команду. В первой половине сезона Кадимян вышел на поле всего в 4 матчах. Из них только в одной встрече армянский форвард был включён в стартовый состав и не запомнился результативностью.

Отметим, что Гегам Кадимян перешел в "Ворскла" летом 2017 года. Футболист не участвовал во встречах клуба в рамках группового раунда Лиги Европы с "Карабахом" в Баку и Полтаве.