Клуб "Ворскла" не привезет на игру с "Карабахом" армянского футболиста

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Футболист украинского клуба "Ворскла" Гегам Кадимян не приедет в Баку на матч IV тура Евролиги против "Карабаха"".

Об этом Report сообщил пресс-атташе полтавского представителя Андрей Иванов.

По его словам, причина в травме 26-летнего нападающего. Представитель клуба сказал, что по аналогичной причине игру пропустят полузащитник Георгий Кобахидзе и нападающий Денис Васин.

Иванов прокомментировал утверждения, что Кадимян не примет участия во встрече с "Карабахом" по политическим причинам: "Футбол не должен так пересекаться с политикой. Лично я ко всем народам отношусь с уважением. Даже несмотря на известное отношение России к Украине, если бы в составе "Карабаха" были русские игроки, мы бы не препятствовали их участию в игре с нами. Говорить о политическом аспекте необоснованно, игрок травмирован, он потянул спину".

Отметим, что команды "Карабах" и "Ворскла" встретятся 25 октября на Бакинском олимпийском стадионе, а 8 ноября – на стадионе им. Алексея Бутовски в Полтаве. Ранее английский клуб "Арсенал" не привез в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна.